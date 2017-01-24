Jigjiga Gears Up to Celebrate Pastoralists’ Day; Premier Warmly Praises Regional Leadership’s Role in Peace and Stability
Awramba Times (Jigjiga) – The 16th Pastoralists’ day is being celebrated under the theme “Ensuring the participation of the pastoralists’ to ensure lasting development and peace to Ethiopian Renaissance” in the Ethiopian Somali Regional State, Jigjiga.
High ranking federal government officials including PM Hailemariam Desalegn and other regional officials, representatives of different pastoral communities, religious leaders, representatives of higher education and research institutes and representatives of pastoral communities in neighboring countries have arrived in Jigjiga today to attend the glamorous event to be held tomorrow.
At the opening ceremony today, prime minister Hailemariam Desalegn has warmly praised the Ethiopian Somali leadership over its role in bringing peace and stability in the region. “today I would like to express my appreciation to all of you for all the process and the difficulties you went through in the last seven years to achieve peace and stability” PM Hailemariam said.
The annual festival that includes field visit, aimed at sharing experiences of different pastoral communities in the country and elsewhere in the horn of African region expected to show case the resource endowments of each community in the region in relation to culture, economic undertaking and how to manage their respective natural environment.
The celebrations will also be marked by assortments of events including meetings, panel discussions and field visits to share experiences from good practices of successful pastoralists and other events that show the national efforts undertaken to improve and transform the livelihood of the Ethiopian pastoralist community.
The Ethiopian Pastoralist Day (EPD) is an advocacy forum and a common platform for pastoralist and partners to converge their collective voice, build on pastoral solidarity, share experience, culture, living customs and environment.
Ethiopia cuts diplomatic ties with South Sudan: Radio
By Radio Tamazuj
January 24, 2017
PM Hailemariam Desalegn (left) of Ethiopia and President Salva Kiir of South Sudan (Photo: Radio Tamazuj)
A diplomatic row has broken out between South Sudan and neighboring Ethiopia following rumors on social media that President Salva Kiir accepted to allow Ethiopian rebels to open their office in the capital Juba.
“Rumours have been circulating on social media that when President Kiir visited Egypt, he discussed important issues with the Egyptian officials so that Ethiopian rebels can open an office in Juba, “a senior government official who preferred anonymity told Radio Tamazuj Monday.
“The rumours circulated that the President has accepted to allow the Ethiopian rebels to open their office in Juba and Egypt will support the Ethiopian rebels with guns, because Egypt is having differences with Ethiopia over the issue of Renaissance Dam, so this is what happened on social media,” he added.
The official accused the SPLM-IO faction allied to former First Vice President Riek Machar of circulating the rumour in neighbouring Ethiopia.”The rebels now took advantage of that, and this information has already reached the government of Ethiopia,” he said.
He pointed out that the government of Ethiopia has decided to cut diplomatic ties with the government of South Sudan and expel South Sudan’s Ambassador to Addis Ababa.
“Even if there are differences between us, Ethiopia cannot expel our ambassador, because the ambassador is the ambassador of South Sudan to Ethiopia and at the same time he is representing us in the African Union. So, Ethiopia cannot expel our ambassador,” he said.
According to the official, South Sudan government will issue a statement to deny the rumour.
Source: Radio Tamazuj
ሰላም መፍጠር የምትሻ ከሆነ፣ ከወዳጆችህ ጋር ሳይሆን ከጠላቶችህ ጋር ትወያያለህ፡፡
ሞሼ ዳያን
– እኔ መናገር ስፈልግ ማንም አይሰማኝም፤ እነሱ እንድናገር ሲሹ እኔ የምለው የለኝም፡፡
ዊንስተን ቸርቺል
– የፖለቲካ ልዩነት ሁልጊዜ ጤናማ ውይይት ይፈጥራል፡፡ ከጊዜ በኋላ ግን ውይይቱ ይበልጥ በጥላቻ የተሞላና አልፎ አልፎም ሁከት ፈጣሪ ይሆናል፡፡
ማርክ ዩዳል
– ምንም የምትለው ነገር ከሌለህ፣ ዝም በል፡፡
ማርክ ትዌይን
– እንደ ብልህ አስብ፤ነገር ግን በህዝብ ቋንቋ ተግባባ፡፡
ዊሊያም በትለር ይትስ
– ዲሞክራሲ ማለት በውይይት የሚመራ መንግስት ነው፡፡ ውጤታማ የሚሆነው ግን ሰዎችን ከንግግር መግታት ከቻልክ ነው፡፡
ክሌሜንት አትሊ
– ፖለቲካዊ ትክክለኛነት ውይይትን ይገድለዋል፡፡
ላርስ ቮን ትሪዬር
– ውይይት የዕውቀት ልውውጥ ሲሆን ክርክር የድንቁርና ልውውጥ ነው፡፡
ሮበርት ኪውይሌ
– በውይይት ላይ የሳይንቲስቱ ዓላማ ማግባባት አይደለም፤ ማብራራት እንጂ፡፡
ሊዎ ስዚላርድ
ጌታዋን የተማመነች በግ፤ ላቷን ውጪ ታሳድራለች
ከዕለታት አንድ ቀን የዱር አራዊቶች ሁሉ በአንድነት ተሰብስበው አውጫጪኝ ያደርጋሉ፡፡ የጫካው ንጉስ አያ አንበሦ ናቸው ሰብሳቢው፡፡
የስብሰባውን አላማ እንዲህ ሲሉ ገለፁ፡-
“የስብሰባችን አላማ በየጊዜው በአደን የመጣ ንብረት ይጠፋል፡፡ ዋሻ፣ ቁጥቋጦ፣ ዛፍና የመሳሰሉት ማደሪያና መኖሪያዎቻችን የአንዱን አንዱ
እየወሰደ፣ ጉልበተኛው ደካማውን እየቀማ ስላስቸገረ፤ እነዚህን ለማስተካከል ነው” አሉና “የተወሰደ ንብረት በሙሉ ለባለቤቶቹ ይመለሳል”
ሲሉ ደመደሙ።
በዚህ መካከል ጦጢት እጇን አውጥታ፤ “እኔ ከጫካው ውስጥ ማደሪያዬ የሆነው ዛፍ ጠፍቶብኛልና ሊመለስልኝ ይገባል” አለች፡፡
ይሄኔ ዝንጀሮ እጁን አወጣና፤
“እኔ ጦጢትን እቃወማለሁ፡፡ ተቃውሞዬም ጦጢት በየጊዜው ከአንድ ዛፍ አንድ ዛፍ ስለምትዘል የተወሰነ ዛፍ የላትም” አለ፡፡
ጦጢት መልሳ ዝንጀሮን ተቃወመች፤
“አያ አንበሶ፣ የእኔ ዛፍ የተለየ ነው፡፡ ምክንያቱም ቅርንጫፎቹን ማር ቀብቻቸዋለሁ፡፡”
አያ ነብሮ እዚህ ላይ ጣልቃ ገባና፤
“ጦጢት ማሩን ከየት እንዳመጣች እንድትጠየቅልኝ እፈልጋለሁ!” አለ፡፡
ጦጢትም፤
“እጫካ ውስጥ የተሰቀለ ቀፎ አግኝቼ፤ ከዚያ ቆርጬ ነው!” አለች፡፡
ጦጢት ይሄን እያስረዳች ሳለች እነ ቀበሮ፣ እነ ተኩላ፣ እነ ዝንጀሮ የጦጢትን ማር ሊልሱ፣ ከምኔው ሄዱ ሳይባል ወደ ዛፉ ሄደዋል፡፡
ይሄኔ ጦጢት፤
“በቃ በቃ ዛፉ የት እንዳለ አውቄያለሁ” አለች፡፡
“እንዴት አወቅሽ?” አለ አያ አንበሶ፤ ለምን በስብሰባችን ትቀልጃለሽ በሚል የቁጣ ስሜት፡፡
“አያ አንበሶ፤ እነ ዝንጀሮ ወዴት እንደሄዱ ይጣራልኝ፡፡ አሁን እዚህ የነበሩት የት ተወሰሩ?”
ዕውነትም አያ አንበሶና አያ ነብሮ ዞር ብለው ቢያዩ፤ እነ ዝንጀሮ የሉም፡፡ ስለዚህ ነብር ወደ ጫካ ተላከ፡፡ ጦጢት ተከትላ ካልሄድኩ አለችና
አስቸገረች፡፡
አያ አንበሶ፤
“ያንቺን ጉዳይ እያጣራን አንቺ ወዴት ትሄጃለሽ?” አላት፡፡
ጦጢትም፤
“በእነ ዝንጀሮ ጅልነት ልስቅባቸው ነው የምሄደው”
“እንዴት?”
‹‹እኔ የዛፉን ቅርንጫፎች ምንም ማር አልቀባሁም፡፡ እነሱም ግን ዛፉን ስለሚያውቁት ወደዚያው ሂደዋል፡፡ ማሩ የለም! አሁን ማ ሌባ እንደሆነ
አወቅን … አያ አንበሶ!” አለች እየሳቀች፡፡
* * *
ማር መላስ የማይፈልግ የለም፡፡ ያም ሆኖ ግን አንዱ አንዱን እየጠለፈ፣ አንዱ የአንዱን እየዘረፈ ወይም ከመንግስት እየመዘበረ፣ የሚኖርበትን
ሥርዓት ማስወገድ ተገቢ ነው፡፡ እጅግ የተወሳሰበና የተቆላለፈው የሙስና መረብ፣ በተለይ ከፖለቲካው ጋር ሲተበተብ ለያዥ ለገራዥ
ማስቸገሩን እያየነው ነው!! የሙስናን አሻጥር ለመረዳት በተለይ ዛሬ ዓይንን ማሸት አይፈልግም፡፡ ምን ያህል የሀገርና የህዝብ ገንዘብ ለግል ጥቅም
እየዋለ መሆኑን፣ የተጠረጠሩ የሙስና ባለ እጆችን ማስተዋል ብቻ በቂ ነው፡፡ ሆን ተብሎም ሆነ ለጥንቃቄ ተብሎ አሊያም በስህተት የሙስና
ክስ ዘግይቷል ብንል ማጋነን አይሆንም፡፡ አሁንም መፍጠን አለበት፡፡ የሙስና ዘዴው በአብዛኛው የሚታወቅ ነው፡፡ በዘመኑ ቋንቋ የተበላ ዕቁብ
ነው
‹‹እኔም ሌባ፣ አንተም ሌባ
ምን ያጣላናል፤ በሰው ገለባ!››
የሚባልበት ያፈጠጠ፣ ያገጠጠ ጊዜ ነው፡፡ አለቃና ምንዝር ሳንለይ የሚሠርቁ እጆች መያዝ አለባቸው፡፡ ቁጥጥሩ መጥበቅ አለበት፡፡ ፎቆቹ
በአደባባይ ይናገራሉ፡፡ ቤቶቹ በይፋ ያሳብቃሉ፡፡ መሬቶቹ ሊያሸሿቸው የማይችሉ የምዝበራው አካል ናቸው፡፡ ከየት እንደመጣ ማብራሪያ
የማይሰጥበት ሀብት የፊት ለፊት ማስረጃ ነው!! ለባንክ ዕዳ መክፈያ ለሀራጅ የሚቀርቡት ንብረቶች፣ በማያወላውል መልክ በመሞዳሞድ የታጀሉ
ብዝበዛዎችን ያጋልጣሉ!!
‹‹አንድ አንኳር ጨው ውቂያኖስን አያሰማ›› የሚለውን ተረት በጥሞና እያስተዋልን፣ እርምጃው ለጥቂት ጊዜ ብቻ ዘምቶ የሚቆም መሆን
እንደሌለበት መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ ለዚህ ምክንያቱ፤ አንድም ሙስናው ውቂያኖስ አከል በመሆኑ፣ አንድም ሙስና የቀጣይነት ባህሪው
ሥር-ሰደድ በመሆኑ ነው፡፡ ለዚህ የሙስና ሂደት አስተዋፅኦ የሚያደርጉ የመንግሥት አባላት፣ የፓርቲ አባላት፣ ነጋዴዎች፣ ደላሎችና ዐይን
ያወጡ ኤጀንሲዎች ወዘተ … የቢሮክራሲያዊ ካፒታሊዝሙ ፓኮ ውስጥ ያሉ ናቸው። እንዲህ በአገር ደረጃ ኢኮኖሚያዊ ምዝበራን እንዲያጥጥና
እንዲናኝ የሆነው መዝባሪዎቹ ማንን ተማምነው ነው? የሚለውን ጥያቄ ማቅረብ የአባት ነው፡፡ ምነው ቢሉ፤ ‹‹ጌታዋን የተማመነች በግ ላቷን
ውጪ ታሳድራለች›› የሚለው ተረት ፊታችን ድቅን ይላልና! አሁንም ውስጣችንን እንመርምር፡፡ ጥልቅ ተሐድሶ የዕውነት ጥልቅ መሆኑን
በተግባር እናረጋግጥ! ልባዊ እንጂ አፍአዊ አለመሆኑን እናጣራ!
‹‹ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮህንም›› አስብ! ‹‹ባለቤቱን ካልናቁ፣ አጥሩን አይነቀንቁን›› አንርሳ!
“ያሳር እሳት የሚጫረው”
ጥንትም በእፍኝ ጭራሮ ነው!
የሚለውን በመሰረቱ እንገንዘብ፡፡
በሼክስፒር ብዕርና በፀጋዬ ገ/መድህን አንደበት፤
“ነበርን ማለት ግን ከንቱ ነው፣
ተው ነው መጀነኑ በቅቶን፤
ጉራ መንዛት መዘባነን፣
የሚያዛልቅ ዘዴ ባይሆን!”
የሚለውን በጭራሽ አንዘንጋ፡
ሰላም መፍጠር የምትሻ ከሆነ፣ ከወዳጆችህ ጋር ሳይሆን ከጠላቶችህ ጋር ትወያያለህ፡፡
ሞሼ ዳያን
– እኔ መናገር ስፈልግ ማንም አይሰማኝም፤ እነሱ እንድናገር ሲሹ እኔ የምለው የለኝም፡፡
ዊንስተን ቸርቺል
– የፖለቲካ ልዩነት ሁልጊዜ ጤናማ ውይይት ይፈጥራል፡፡ ከጊዜ በኋላ ግን ውይይቱ ይበልጥ በጥላቻ የተሞላና አልፎ አልፎም ሁከት ፈጣሪ ይሆናል፡፡
ማርክ ዩዳል
– ምንም የምትለው ነገር ከሌለህ፣ ዝም በል፡፡
ማርክ ትዌይን
– እንደ ብልህ አስብ፤ነገር ግን በህዝብ ቋንቋ ተግባባ፡፡
ዊሊያም በትለር ይትስ
– ዲሞክራሲ ማለት በውይይት የሚመራ መንግስት ነው፡፡ ውጤታማ የሚሆነው ግን ሰዎችን ከንግግር መግታት ከቻልክ ነው፡፡
ክሌሜንት አትሊ
– ፖለቲካዊ ትክክለኛነት ውይይትን ይገድለዋል፡፡
ላርስ ቮን ትሪዬር
– ውይይት የዕውቀት ልውውጥ ሲሆን ክርክር የድንቁርና ልውውጥ ነው፡፡
ሮበርት ኪውይሌ
– በውይይት ላይ የሳይንቲስቱ ዓላማ ማግባባት አይደለም፤ ማብራራት እንጂ፡፡
ሊዎ ስዚላርድ
ጌታዋን የተማመነች በግ፤ ላቷን ውጪ ታሳድራለች
ከዕለታት አንድ ቀን የዱር አራዊቶች ሁሉ በአንድነት ተሰብስበው አውጫጪኝ ያደርጋሉ፡፡ የጫካው ንጉስ አያ አንበሦ ናቸው ሰብሳቢው፡፡
የስብሰባውን አላማ እንዲህ ሲሉ ገለፁ፡-
“የስብሰባችን አላማ በየጊዜው በአደን የመጣ ንብረት ይጠፋል፡፡ ዋሻ፣ ቁጥቋጦ፣ ዛፍና የመሳሰሉት ማደሪያና መኖሪያዎቻችን የአንዱን አንዱ
እየወሰደ፣ ጉልበተኛው ደካማውን እየቀማ ስላስቸገረ፤ እነዚህን ለማስተካከል ነው” አሉና “የተወሰደ ንብረት በሙሉ ለባለቤቶቹ ይመለሳል”
ሲሉ ደመደሙ።
በዚህ መካከል ጦጢት እጇን አውጥታ፤ “እኔ ከጫካው ውስጥ ማደሪያዬ የሆነው ዛፍ ጠፍቶብኛልና ሊመለስልኝ ይገባል” አለች፡፡
ይሄኔ ዝንጀሮ እጁን አወጣና፤
“እኔ ጦጢትን እቃወማለሁ፡፡ ተቃውሞዬም ጦጢት በየጊዜው ከአንድ ዛፍ አንድ ዛፍ ስለምትዘል የተወሰነ ዛፍ የላትም” አለ፡፡
ጦጢት መልሳ ዝንጀሮን ተቃወመች፤
“አያ አንበሶ፣ የእኔ ዛፍ የተለየ ነው፡፡ ምክንያቱም ቅርንጫፎቹን ማር ቀብቻቸዋለሁ፡፡”
አያ ነብሮ እዚህ ላይ ጣልቃ ገባና፤
“ጦጢት ማሩን ከየት እንዳመጣች እንድትጠየቅልኝ እፈልጋለሁ!” አለ፡፡
ጦጢትም፤
“እጫካ ውስጥ የተሰቀለ ቀፎ አግኝቼ፤ ከዚያ ቆርጬ ነው!” አለች፡፡
ጦጢት ይሄን እያስረዳች ሳለች እነ ቀበሮ፣ እነ ተኩላ፣ እነ ዝንጀሮ የጦጢትን ማር ሊልሱ፣ ከምኔው ሄዱ ሳይባል ወደ ዛፉ ሄደዋል፡፡
ይሄኔ ጦጢት፤
“በቃ በቃ ዛፉ የት እንዳለ አውቄያለሁ” አለች፡፡
“እንዴት አወቅሽ?” አለ አያ አንበሶ፤ ለምን በስብሰባችን ትቀልጃለሽ በሚል የቁጣ ስሜት፡፡
“አያ አንበሶ፤ እነ ዝንጀሮ ወዴት እንደሄዱ ይጣራልኝ፡፡ አሁን እዚህ የነበሩት የት ተወሰሩ?”
ዕውነትም አያ አንበሶና አያ ነብሮ ዞር ብለው ቢያዩ፤ እነ ዝንጀሮ የሉም፡፡ ስለዚህ ነብር ወደ ጫካ ተላከ፡፡ ጦጢት ተከትላ ካልሄድኩ አለችና
አስቸገረች፡፡
አያ አንበሶ፤
“ያንቺን ጉዳይ እያጣራን አንቺ ወዴት ትሄጃለሽ?” አላት፡፡
ጦጢትም፤
“በእነ ዝንጀሮ ጅልነት ልስቅባቸው ነው የምሄደው”
“እንዴት?”
‹‹እኔ የዛፉን ቅርንጫፎች ምንም ማር አልቀባሁም፡፡ እነሱም ግን ዛፉን ስለሚያውቁት ወደዚያው ሂደዋል፡፡ ማሩ የለም! አሁን ማ ሌባ እንደሆነ
አወቅን … አያ አንበሶ!” አለች እየሳቀች፡፡
* * *
ማር መላስ የማይፈልግ የለም፡፡ ያም ሆኖ ግን አንዱ አንዱን እየጠለፈ፣ አንዱ የአንዱን እየዘረፈ ወይም ከመንግስት እየመዘበረ፣ የሚኖርበትን
ሥርዓት ማስወገድ ተገቢ ነው፡፡ እጅግ የተወሳሰበና የተቆላለፈው የሙስና መረብ፣ በተለይ ከፖለቲካው ጋር ሲተበተብ ለያዥ ለገራዥ
ማስቸገሩን እያየነው ነው!! የሙስናን አሻጥር ለመረዳት በተለይ ዛሬ ዓይንን ማሸት አይፈልግም፡፡ ምን ያህል የሀገርና የህዝብ ገንዘብ ለግል ጥቅም
እየዋለ መሆኑን፣ የተጠረጠሩ የሙስና ባለ እጆችን ማስተዋል ብቻ በቂ ነው፡፡ ሆን ተብሎም ሆነ ለጥንቃቄ ተብሎ አሊያም በስህተት የሙስና
ክስ ዘግይቷል ብንል ማጋነን አይሆንም፡፡ አሁንም መፍጠን አለበት፡፡ የሙስና ዘዴው በአብዛኛው የሚታወቅ ነው፡፡ በዘመኑ ቋንቋ የተበላ ዕቁብ
ነው
‹‹እኔም ሌባ፣ አንተም ሌባ
ምን ያጣላናል፤ በሰው ገለባ!››
የሚባልበት ያፈጠጠ፣ ያገጠጠ ጊዜ ነው፡፡ አለቃና ምንዝር ሳንለይ የሚሠርቁ እጆች መያዝ አለባቸው፡፡ ቁጥጥሩ መጥበቅ አለበት፡፡ ፎቆቹ
በአደባባይ ይናገራሉ፡፡ ቤቶቹ በይፋ ያሳብቃሉ፡፡ መሬቶቹ ሊያሸሿቸው የማይችሉ የምዝበራው አካል ናቸው፡፡ ከየት እንደመጣ ማብራሪያ
የማይሰጥበት ሀብት የፊት ለፊት ማስረጃ ነው!! ለባንክ ዕዳ መክፈያ ለሀራጅ የሚቀርቡት ንብረቶች፣ በማያወላውል መልክ በመሞዳሞድ የታጀሉ
ብዝበዛዎችን ያጋልጣሉ!!
‹‹አንድ አንኳር ጨው ውቂያኖስን አያሰማ›› የሚለውን ተረት በጥሞና እያስተዋልን፣ እርምጃው ለጥቂት ጊዜ ብቻ ዘምቶ የሚቆም መሆን
እንደሌለበት መገንዘብ ተገቢ ነው፡፡ ለዚህ ምክንያቱ፤ አንድም ሙስናው ውቂያኖስ አከል በመሆኑ፣ አንድም ሙስና የቀጣይነት ባህሪው
ሥር-ሰደድ በመሆኑ ነው፡፡ ለዚህ የሙስና ሂደት አስተዋፅኦ የሚያደርጉ የመንግሥት አባላት፣ የፓርቲ አባላት፣ ነጋዴዎች፣ ደላሎችና ዐይን
ያወጡ ኤጀንሲዎች ወዘተ … የቢሮክራሲያዊ ካፒታሊዝሙ ፓኮ ውስጥ ያሉ ናቸው። እንዲህ በአገር ደረጃ ኢኮኖሚያዊ ምዝበራን እንዲያጥጥና
እንዲናኝ የሆነው መዝባሪዎቹ ማንን ተማምነው ነው? የሚለውን ጥያቄ ማቅረብ የአባት ነው፡፡ ምነው ቢሉ፤ ‹‹ጌታዋን የተማመነች በግ ላቷን
ውጪ ታሳድራለች›› የሚለው ተረት ፊታችን ድቅን ይላልና! አሁንም ውስጣችንን እንመርምር፡፡ ጥልቅ ተሐድሶ የዕውነት ጥልቅ መሆኑን
በተግባር እናረጋግጥ! ልባዊ እንጂ አፍአዊ አለመሆኑን እናጣራ!
‹‹ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮህንም›› አስብ! ‹‹ባለቤቱን ካልናቁ፣ አጥሩን አይነቀንቁን›› አንርሳ!
“ያሳር እሳት የሚጫረው”
ጥንትም በእፍኝ ጭራሮ ነው!
የሚለውን በመሰረቱ እንገንዘብ፡፡
በሼክስፒር ብዕርና በፀጋዬ ገ/መድህን አንደበት፤
“ነበርን ማለት ግን ከንቱ ነው፣
ተው ነው መጀነኑ በቅቶን፤
ጉራ መንዛት መዘባነን፣
የሚያዛልቅ ዘዴ ባይሆን!”
የሚለውን በጭራሽ አንዘንጋ፡፡