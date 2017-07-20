በአማራና በትግራይ ሕዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ከአማራ ክልል የተወከሉ 400 የአገር ሽማግሌዎች ትግራይ ገቡ
አውራምባ ታይምስ (መቐለ – ትግራይ) – በአማራና በትግራይ ከልል ሕዝቦች መካከል ያለውን መልካም ግንኙነት ይበልጥ ለማጠናከር ከአማራ ክልል የተወከሉ የአገር ሽማግሌዎች ትግራይ ገቡ።
የአገር ሽማግሌዎቹ ከአንድ ቀን በኋላ በመቐለ ከተማ በሚካሄደውና ከአንድ ሺህ 200 በላይ የአገር ሽማግሌዎች በሚሳተፉበት ህዝባዊ ኮንፈረንስ ላይ ለመገኘት ትግራይ ክልል ሲገቡ ደማቅ አቀባበል እንደተደረገላቸው ኢዜአ ዘግቧል።
ቁጥራቸው ከ400 በላይ የሚሆነው የአገር ሽማግሌዎች ወደ ክልሉ የገቡት በሁለት አቅጣጫ ሲሆን በትግራይ ዳንሻ መስመር “ማይሀንሰ ከተማ” እንዲሁም በማይጸብሪ መስመር “ማይጸብሪ ከተማ” ሲደርሱ በሁለቱ ከተማ ነዋሪዎች ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል።
የአገር ሽማግሌዎቹ ትናንት ማምሻውን ሽሬ እንዳስላሴ የደረሱ ሲሆን በዚያም ከፍተኛ የህዝብ አቀባበልና የምሳ ግብዣ ተደርጎላቸዋል።
ከሰሜን ጎንደር ወገራ ወረዳ ተወክለው የመጡትና የአገር ሽማግሌ የሆኑት አቶ ላቀው ታደሰ የሁለቱን ክልል ህዝቦች ግንኙነት የሚያበላሽ አንድም ችግር አለመኖሩን ገልጸዋል።
“የአማራና የትግራይ ህዝብ የውጭ ወራሪን ለመከላከል በጋራ መስዋዕትነት ከፍለዋል፤ አሁን በህዝቡ መካከል ምንም የጥላቻ መንፈስ የለም” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
የሁለቱ ክልል ሕዝቦች ለዓመታት የገነቡትን አብሮነት በቀጣይ አጠናክሮ ለማስቀጠል የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉም አመልክተዋል።
“በሁለቱ ህዘቦች መካከል ያለው መተሳሰብና ፍቅር እንደወትሮው ነው ” ያሉት ደግሞ ከሰሜን ጎንደር ተወከለው የመጡት ወይዘሮ መሰረት ደመቀ ናቸው፡፡
“የትግራይ ህዝብ ልብ በሚነካ መልኩ ጥሩ አቀባበል አድርጎልናል፤ ይህም በህዝቦች መካከል ግንኙነትን የሚያደፈርስ ችግር እንደሌለ ይበልጥ ማሳያ ነው” ብለዋል፡፡
በሁለቱ ክልል ህዝቦች መካከል እርስ በርስ ተሳስቦና ተከባብሮ የመኖር ባህል በበለጠ እንዲጎለብት እንደአገር ሽማግሌ የሚጠበቅባቸውን ለመወጣት ዝገጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
የሁለቱንም ህዝቦች ስር የሰደደ ግንኙነት ማጠናከርን ዓላማው ያደረገው ህዝባዊ ኮንፈረንስ ከሐምሌ 14 እስከ 16 ቀን 2009 ዓ.ም በመቐለ ከተማ ሰማዕታት ሀወልት መሰብሰቢያ አዳራሽ ይካሄዳል፡፡
በህዝባዊ ውይይቱ ላይ ከአንድ ሺህ 200 በላይ የሁለቱም ክልል የአገር ሽማግሌዎች ይሳተፋሉ ተብሎ እንደሚጠበቅም የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ጨምሮ ዘግቧል።