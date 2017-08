List of countries of newly appointed Ambassadors unveiled

Awramba Times (Addis Ababa) – The spoksperson office of Ethiopia’s ministry of foreign affairs has announced the full list of countries for the newly appointed Ambassadors of Ethiopia today.

1. Ambassador Kass Teklebrhan (Washington DC, USA)

2. Ambassador Berhane Gebrekirstos (Beijing, China)

3. Ambassador Aster Mamo (Ottawa, Canada)

4. Ambassador Dr. Shiferaw Teklemariam (Pretoria, South Africa)

5. Ambassador Prof. Merga Bekana (Stokholm, Sweden)

6. Ambassador Tebeje Berhe (Abu dabi, UAE)

7. Ambassador Metasebia Tadesse (Doha, Qatar)

8. Ambassador prof.Admasu Tsegaye (Jakarta, Indonesia)

9. Ambassador Lulit Zewde (Kigali, Ruwanda)

10. Ambassador Ali Seleiman (Paris, France)

11. Ambassador Mulugeta Zewde (Khartum, Sudan)

12. Ambassador Ewnetu Bilata (Brussels, Belgium)