የሶማሌ ክልል ኮሙዩኒኬሽን ቢሮ እና የቢሮ ሃላፊው ግጭ ትን የሚያባብሱ መረጃዎች ከመልቀቅ እንዲቆጠብ ከፌደራል መንግስት ማስጠንቀቂያ ተሰጠው

by · October 8, 2017

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