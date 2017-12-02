ከኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል የተፈናቀሉ የኦሮሞ ተወላጆች እንዲመለሱ የኢሶህዴፓ ማእከላዊ ኮሚቴ ወሰነ

by · December 2, 2017

admin

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3 Responses

  1. B B says:
    December 2, 2017 at 9:32 pm

    የተቀደሰ ሀሳብ ነው! ማንኛውም ክልል ውስጥ የሚኖሩትን የሌላውን ክልል ማህበረስብ የሚያሰቃዩ የሚገድሉ ንብረት የሚያቃጥሉትን ሁሉ ክልሉ ተጠያቂ መሆን አለበት ። የሱማሌ ክልል ትክክለኛ እርምጃ ነው የወሰደው። አቶ አብዲ ስራቸውን በትክክል እየሰሩ ያሉ ምርጥ የአገር ፍቅር ያላቸው ሰው ናቸው ከሳቸው ትምህርት መውሰድ ይገባል።
    በተርፈ አቶ ዳዊት የሚመለከተውን የአማራ ክልልን ጠይቀይ ለህዝቡ ብታቀርብ ጥሩ ነው እላለሁ።
    1. በትግራይ ተወላጆጆች በጎንደር ላይ የንብረት መውደምና
    የህይወት መጥፋት እንዲሁም መፈናቀል በደረሰባቸው
    ሰዎች ክልሉ ምን እርምጃ ወስዶአል? ለህግ ለምን አልቀረቡም?
    2. በዚህ ከላይ በጠቀስኩት በደረሰ ጊዜ የትግራይ ክልል መስተዳደር ለምን ዝም አለ ተመልካች ሆኖ ቀረ።
    እባክህን አቶ ዳዊት በዚህ ውስጥ ያሉትን
    እውነታዎች ላይ ያለውን አስጠያይቀህ ለህዝቡ እንድታቀርብ እማጸንሀለሁ።
    በመጨረሻ የግሌ አስተያየት ማንም ማውቅ ያለበት!
    1. ከአሁን ቦሀላ በትግራይ ህዝብ ላይ ያለው ጥላቻንም
    ሆነ ስም የማጥፋትም ሆነ የንብረታችንም መውደም ሆነ ጥቃትም ሆነ ማናቸውንም ነገሮች እኛ የትግራይ ኢትዮጽያውያኖች ጠላቶቻችን እንድታውቁት የሚገባችሁ ቢኖር እንደአመጣጡ እንደምንመክታችሁ
    ልታውቁት ይገባል ማንንም ከአሁን ቦሀላ ዝም ብለን
    ተመልካች አንሆንም ማንም ወደደም ጠላም እራሳችንን
    እንከላከላለን።
    አመሰግናለሁ!

    Reply
  2. Laloo says:
    December 3, 2017 at 9:43 pm

    This must be DEDEBIT joke , Dave… are you really out of your of F***** mind. how on the earth that you think Oromo will go back to E. Somalia where Wedi Ile and his boss your uncle are there. we have enough land to accommodate our 600, 000 plus displaced population and our people will stay in Oromia. Thanks to #Qeerroo Oromo and #Team Lema , there is is no more land grubbing in Oromia by TPLF, then our land is enough to our people. Oromia for Oromo first!!!

    Reply
  3. Harun says:
    December 4, 2017 at 12:03 am

    Nice

    Reply

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